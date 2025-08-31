Римська Рома сформувала список гравців, які можуть покинути клуб в останні години роботи трансферного вікна.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, «джалороссі» готові розлучитися відразу з п'ятьма футболістами: Лоренцо Пеллегріні, Томмазо Бальданці, П'єрлуїджі Голліні, Салах-Едіном та Ебрімою Дарбо.

Окрему увагу у Римі надають ситуації з українським форвардом Артемом Довбиком. У клубі не виключають його відходу, але тільки в тому випадку, якщо в стислий термін вдасться знайти гідну заміну.

Варто відзначити, що інтерес до нападника знову виявив англійський Ньюкасл, що розглядає варіант оренди з правом подальшого викупу.