Рома без Довбика вдома програла Торіно
Долю поєдинку вирішив один гол
близько 1 години тому
У матчі третього туру Серії А римська Рома вдома приймала Торіно з Турину. Зустріч завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.
Єдиний гол було забито на 59-й хвилині – відзначився нападник Торіно Джованні Сімеоне.
Український нападник Роми Артем Довбик весь матч провів у запасі.
Наразі римська команда займає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі шість очок. Торіно набрав чотири бали і піднявся на сьому позицію.
Серія А, 3-й тур
Рома – Торіно – 0:1
Гол: Сімеоне, 59.
