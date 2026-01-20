Лідер Барселони готовий повернутися на поле
Каталонський клуб оновив інформацію щодо стану гравців
11 хвилин тому
Рафінья/фото: Барселона
Барселона опублікувала оновлену медичну інформацію щодо стану своїх футболістів.
Вінгер Рафінья отримав повне схвалення лікарів та готовий знову виходити на поле у складі команди.
У той же час тренер синьо-гранатових не зможе розраховувати на нападника Феррана Торреса. Іспанець отримав травму напівсухожильного м'яза правої ноги, і його відновлення триватиме приблизно десять днів.
Наступний матч Барселони пройде проти празької Славії. Зустріч відбудеться 21 січня о 22:00 за київським часом.