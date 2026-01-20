Нападник Барселони Ферран Торрес завершив матч чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада (1:2) із дискомфортом в області стегна.

Як повідомляє видання AS, через отримане пошкодження іспанський форвард не полетить із командою до Праги, де вже в середу каталонці проведуть поєдинок Ліги чемпіонів проти Славії.

За попередньою інформацією, у Торреса зафіксовано незначне пошкодження задньої поверхні стегна. Це не виключає його повернення до заявки на недільну зустріч з Ов'єдо, проте остаточне рішення тренерський штаб ухвалить після оцінки процесу відновлення гравця. Варто зазначити, що в середині жовтня футболіст вже пропускав більше тижня через схожу м'язову травму.

