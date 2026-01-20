Барселона досягла домовленості щодо умов особистого контракту з 18-річним форвардом Хамзою Каримом, який нині виступає за каїрський Аль-Ахлі.

Після погодження умов з футболістом каталонський клуб перейшов до наступного етапу перемовин та наразі веде безпосередні переговори з єгипетським клубом стосовно суми та деталей трансферу.

Хамза Карим уже має міжнародний досвід на юнацькому рівні. Нападник захищав кольори збірної Єгипту U17 та на чемпіонаті світу серед гравців до 17 років у листопаді минулого року провів чотири матчі, в яких відзначився двома забитими м’ячами та однією результативною передачею.

Напередодні Барселона поступилася у матчі Ла Ліги Реал Сосьєдаду (1:2).