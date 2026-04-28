Сергій Разумовський

Нападник Матвій Пономаренко поки не поспішає ставити підпис під новою угодою з Динамо, хоча інтерес до молодого форварда з боку інших клубів уже є. Про це розповів ведучий «ТаТоТаке» Михайло Співаковський, який також пояснив, у чому полягає різниця між звичайною зацікавленістю футболістом і реальними кроками щодо його трансферу.

За наявною інформацією, Пономаренко вже привернув увагу скаутів та представників інших команд. Йдеться саме про інтерес, коли клуби контактують з агентами або самим гравцем, повідомляють, що уважно стежать за його розвитком і потенційно готові розглядати фінансові вкладення у майбутній трансфер. У цьому контексті, як зазначається, навколо нападника звучали суми на рівні близько 15 мільйонів євро, хоча можливий діапазон коливається приблизно на 5 мільйонів у той чи інший бік.

Водночас поки що мова не йде про офіційну пропозицію. Саме це, за словами Співаковського, і є ключовою відмінністю. Інтерес може залишатися лише на рівні розмов, дзвінків і попередніх оцінок, тоді як конкретика починається вже тоді, коли клуб виходить на формальний рівень перемовин і надсилає предметну пропозицію: коли в кабінеті «запрацює факс».

Окремо повідомляється, що президент Динамо Ігор Суркіс кілька тижнів тому вже порушував питання про продовження співпраці з Пономаренком. Чинний контракт футболіста з київським клубом розрахований до 31 грудня 2028 року, однак у Динамо, очевидно, хочуть заздалегідь зміцнити свої позиції та перепідписати угоду на оновлених умовах.

Втім сам гравець наразі не хоче поспішати з остаточним рішенням. Як каже Суркіс, Пономаренко попросив поки не повертатися до цієї теми, дати йому спокійно дограти сезон, а вже після його завершення сісти за стіл переговорів і предметно обговорити майбутнє. Однак сумнівів, що угоду буде продовжено, наразі немає.

