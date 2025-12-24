Лідер Кривбаса не залишить клуб без компенсації
Угода спливає в кінці сезону
31 хвилину тому
Іван Дібанго / Фото - ФК Кривбас
Захисник Кривбаса Іван Дібанго на завершальній стадії перемовин щодо продовження контракту, повідомляє «ТаТоТаке».
Діюча угода футболіста з клубом спливає 30 червня 2026 року.
Камерунець не грав з початку сезону через травму, яка турбувала його з кінця попередньої кампанії.
Дібанго в цьому сезоні провів в футболці Кривбаса 8 матчів.

