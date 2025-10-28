Португальський захисник Рафаель Бандейра офіційно залишив ФК Кривбас.

Бандейра приєднався до криворізького клубу у листопаді 2023 року та за цей час провів 35 поєдинків, відзначившись одним забитим м’ячем.

Його статистика у червоно-білій футболці: УПЛ — 31 матч, 1 гол, Кубок України — 1 матч, Ліга Європи — 1 матч, Ліга Конференцій — 2 матчі

У сезоні 2023/2024 португалець допоміг команді здобути бронзові медалі чемпіонату України.

Клуб подякував Бандейрі за професіоналізм і відданість кольорам Кривбаса, побажавши йому успіхів у подальшій кар’єрі.

Нагадаємо, в неділю, 26 жовтня, Кривбас розгромно поступився у 10-му турі УПЛ київському Динамо (0:4).