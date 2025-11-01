Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував нічию в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Полтави (2:2). Слова фахівця передає пресслужба криворіжців.

Ми знали, який суперник нас очікує. Ми готувалися до нього, але швидко пропустили перший гол. Голкіпер міг діяти в цьому епізоді простіше і просто забрати м'яч. Також потім ми мали гарні моменти протягом півгодини, щоб зрівняти рахунок. Забили свій гол, - хороший гол після комбінації.

Але далі наші гравці не були на сто відсотків готові до блокування ударів, до надійної гри в обороні. І я цим розчарований, тому що дуже багато про це говоримо. Потім ми отримали другий гол, і в перерві я казав, що ми маємо продовжувати грати в наш футбол. Після перерви ми проводили хороші атаки, заробили пенальті, зрівняли рахунок. Могли виграти 3:2, але не реалізували свої можливості. І над цим нам потрібно працювати, над реалізацією моментів.

У перерві я просто намагався нагадати їм про менталітет. Ми говорили про це ще до матчу, під час тренувань протягом тижня - про те, з якою командою зіграємо. Нагадав їм, що треба грати у свій футбол, бо навіть у першому таймі ми створювали хороші моменти і проводили небезпечні атаки. У другому таймі продовжили - зрівняли рахунок 2:2, продовжували атакувати, і, гадаю, заслуговували на переможний гол. Але нам забракло трохи більше рішучості, щоб завершити матч як слід.

Відсутність замін? Для мене це не є чимось незвичним. Якщо я відчуваю, що команда на полі має правильний настрій і потрібну енергію, щоб довести матч до кінця, то я не бачу сенсу в замінах. Гравці не виглядали втомленими, не подавали сигналів, що потребують відпочинку, тож я вирішив залишити все як є.

Початок матчу, безумовно, був випробуванням характеру. Але коли м’яч у наших ногах, усе залежить від того, як ми реалізуємо свій стиль гри та чи доведемо матч до логічного завершення.