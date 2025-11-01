Сергій Разумовський

В 11-му турі української Прем’єр-ліги Кривбас на власному полі розписав мирову з Полтавою. Старт поєдинку змістили на пів години через повітряну тривогу в області, згодом сирена пролунала знову, тож матч дограли приблизно на годину пізніше від початкового плану.

На 4-й хвилині Веремієнко відкрив рахунок на користь гостей, а під завісу першого тайму суперники обмінялися голами. Лін зрівняв, але Плахтир майже одразу повернув Полтаві перевагу.

Одразу після перерви господарі знову відновили паритет – на 50-й хвилині Твердохліб упевнено реалізував пенальті, і цей м’яч став завершальним у зустрічі. На 92-й хвилині знову пролунала повітряна тривога, проте цього разу після поновлення гри голів уже глядачі не побачили.

Кривбас набрав 20 очок, наздогнавши Динамо та ЛНЗ, утім у конкурентів залишається по одному матчу в запасі.

УПЛ, 11-й тур

Кривбас – Полтава 2:2

Голи: Лін, 42, Твердохліб, 50 (пен.) – Веремієнко, 4, Плахтир, 44

Кривбас: Кемкін, Юрчец, Вільвальд, Конате, Бекавац - Лін, Шевченко, Твердохліб, Задерака, Мендоза - Парако

Полтава: Восконян, Бужин, Веремієнко, Підлепич, Коцюмака – Одарюк (Кононов 83), Дорошенко (Хахльов 63), Плахтир (Опанасенко 83), Галенков - Марусич, Вівдич

Попередження: Вільвальд 38, Шевченко 45 - Марусич 16, Плахтир 80

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Кривбас – Полтава.