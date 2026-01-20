Лідер Ліверпуля — після нічиєї з Бернлі: «Мені не подобається, коли мене освистують мої власні фанати»
Капітан мерсисайдців звернувся до вболівальників
близько 1 години тому
Вірджил ван Дейк/фото: Ліверпуль
Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловив невдоволення поведінкою вболівальників після домашнього матчу 22 туру АПЛ проти Бернлі, що завершився внічию 1:1.
«Розчарування — ось слово, яке безумовно спадає мені на думку. Це реальність, нам потрібна підтримка. Мені не подобається, коли мене освистують мої власні фанати», — зізнався ван Дейк.
Ця гра продовжила неприємну для мерсисайдців серію: вперше з сезону 1980/81 Ліверпуль не зумів обіграти на своєму полі жодну з команд, що піднялися з нижчого дивізіону, після нічиїх із Сандерлендом та Лідсом. Втрата очок відсунула команду від лідерів чемпіонату.