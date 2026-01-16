Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк перебував у полі зору іншого гранду англійського футболу. На початку минулого року майбутнє капітана мерсисайдців залишалося невизначеним, оскільки його контракт наближався до завершення.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Челсі серйозно вивчав варіант із запрошенням нідерландського центрбека у статусі вільного агента. Однак лондонський клуб, як і інші зацікавлені сторони, припинив інтерес після того, як ван Дейк продовжив угоду з Ліверпулем до 2027 року.

Ван Дейк виступає за Ліверпуль з 2018 року і, як і раніше, відіграє ключову роль в оборонній лінії команди Арне Слота. Цього сезону 34-річний захисник провів 29 матчів у всіх турнірах і відзначився двома голами.

