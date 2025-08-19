Сергій Стаднюк

Всі головні матчі вівторка, 19 серпня, відбудуться в один час. Окрім уже традиційної літньої кваліфікації Ліги чемпіонів, стартує й іспанська Ла Ліга.

У цьому матчі мало зіграти київське Динамо. Проте відсутність літніх трансферів далася взнаки. «Біло-сині» зіграють у раунді плей-оф Ліги Європи, а кіпрський Пафос зіграє з Црвеною Звездою за право участі в основному раунді головного єврокубка. Для українського вболівальника є дві причини вболівати з «кіпріотів». По-перше, проти них гратимуть серби, по-друге, можна буде сказати, що Динамо програло лише переможцю кваліфікації.

У двох інших матчах ігрового дня у Лізі чемпіонів Рейнджерс, що вилітав від киян минулоріч зустрінеться з Брюгге, що програвав «біло-синім» у Лізі Європи. Колишній клуб Сергія Реброва Ференцварош прийме Карабах.

Мадридський Реал стартує в іспанській Ла Лізі пізніше за всіх. У матчі першого туру «вершковим» протистоятиме Осасуна. Чи довіриться новий тренер Хабі Алонсо українцеві Андрію Луніну у грі з не найміцнішим суперником?