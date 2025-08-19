Динамо придивляється до легіонера зі школою Реала
Деталі можливого переходу
Півзахисник Хетафе Петер Гонсалес привернув увагу київського Динамо, повідомляє «Інсайди від Пасічника 2.0».
Чемпіон України зробив офіційну пропозицію клубу з передмістя Мадрида - оренда з правом викупу.
Сам футболіст відкритий до переходу в чемпіонат України.
В новому сезоні Гонсалес ще не виходив в складі Хетафе. Угода Петера з клубом діє до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 1.2 мільйонів євро.
