Вінгер Мілана Рафаель Леау повністю відновився після запалення м'яза і готовий повернутися до складу. Очікується, що португалець візьме участь у матчі 17 туру Серії А проти Верони, який відбудеться в неділю, 28 грудня.

Через травму Леау пропустив два попередні поєдинки «россонері». Його повернення особливо важливе для команди, яка активно бореться за лідерство в чемпіонаті і зараз займає другий рядок турнірної таблиці.

Рафаель Леау виступає за Мілан з 2019 року, став одним із ключових гравців клубу та допомагаючи команді здобути титул чемпіона Італії у 2022 році. До переїзду до Італії він грав за лісабонський Спортинг та французький Лілль.

Раніше повідомлялося про можливий перехід Серхіо Рамоса до Мілана.