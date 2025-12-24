Іспанський центрбек Серхіо Рамос завершив своє перебування в Мексиці та націлений на продовження кар'єри у більш конкурентному європейському чемпіонаті.

За даними італійського видання Repubblica, представники досвідченого захисника вже вийшли на зв'язок із керівництвом Мілана, щоб промацати ґрунт на предмет можливої співпраці.

У разі повернення Рамосу до Європи саме Мілан може стати одним із головних кандидатів на підписання зіркового футболіста. Раніше россонері не зуміли домовитися з Тіаго Сілвою, і тепер клуб, ймовірно, намагатиметься не допустити повторення подібної ситуації. Зазначимо, що за свою кар'єру Серхіо Рамос ніколи не виступав у чемпіонаті Італії.

Раніше повідомлялося, що Мілан більше не розраховує на легенду Ліверпуля.