Лідер Олександрії цікавий європейському клубу
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близько 1 години тому
Фото: ФК Олександрія
Вінгер Олександрії Жуан Безерра потрапив у сферу інтересів європейського клуб. Як повідомляє ТаТоТаке, бразилець може перейти в Ференцварош. Чемпіон Угорщини готовий сформувати пропозицію.
За даними джерела, Олександрія хотіла б отримати за Безерру два мільйони євро. Теоретично одним з претендентів на хавбека мало б стати Полісся Руслана Ротаня, однак сам гравець не воліє залишатися в Україні.
Безерра до травми провів 26 матчів у всіх турнірах, на його рахунку шість голів та п'ять асистів.
Угода бразильця з Олександрією діє до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює Безерру в півтора мільйона євро.