Павло Василенко

Вінгер Олександрії Жуан Безерра потрапив у сферу інтересів європейського клуб. Як повідомляє ТаТоТаке, бразилець може перейти в Ференцварош. Чемпіон Угорщини готовий сформувати пропозицію.

За даними джерела, Олександрія хотіла б отримати за Безерру два мільйони євро. Теоретично одним з претендентів на хавбека мало б стати Полісся Руслана Ротаня, однак сам гравець не воліє залишатися в Україні.

Безерра до травми провів 26 матчів у всіх турнірах, на його рахунку шість голів та п'ять асистів.

Угода бразильця з Олександрією діє до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює Безерру в півтора мільйона євро.