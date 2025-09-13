Лідер Полісся повернувся зі збірної України з травмою
Футболіст потрапив у лазарет клуб
20 хвилин тому
Тренер Полісся Сергій Кравченко розповів, що вінгер та лідер житомирян Олексій Гуцуляк найближчим часом не зможе допомогти команді Руслана Ротаня.
«У Гуцуляка травма. Перша ступінь пошкодження – це півтора-два тижні, тому ми його втратили. Але це футбол. Він захищав честь нашої держави. Тому це втрата для нас», – розповів Кравченко ютуб-каналу Полісся.
Нагадаємо, що Гуцуляк зіграв за збірну України в поєдинку відбору на ЧС-2026 з Францією (0:2), після чого не потрапив до заявки не поєдинок з Азербайджаном (1:1).
27-річний вінгер у нинішньому сезоні провів 10 матчів за Полісся, забивши гол та віддавши дві результативні передачі.
У п’ятому турі УПЛ житомиряни зіграють з Кривбасом 14 вересня. Початок зустрічі о 13:00.
Полісся наразі займає 11 місце в чемпіонаті України, набравши три бали.
Матеріали по темі
Українець приніс Барселоні титул клубного чемпіона світу. Хто такий Артем Рибак?
близько 20 годин тому
Вибух у Ноттінгем Форест після переходу Зінченка: чому Нуну Ешпіріту пішов у відставку
близько 21 години тому