Павло Василенко

Тренер Полісся Сергій Кравченко розповів, що вінгер та лідер житомирян Олексій Гуцуляк найближчим часом не зможе допомогти команді Руслана Ротаня.

«У Гуцуляка травма. Перша ступінь пошкодження – це півтора-два тижні, тому ми його втратили. Але це футбол. Він захищав честь нашої держави. Тому це втрата для нас», – розповів Кравченко ютуб-каналу Полісся.

Нагадаємо, що Гуцуляк зіграв за збірну України в поєдинку відбору на ЧС-2026 з Францією (0:2), після чого не потрапив до заявки не поєдинок з Азербайджаном (1:1).

27-річний вінгер у нинішньому сезоні провів 10 матчів за Полісся, забивши гол та віддавши дві результативні передачі.

У п’ятому турі УПЛ житомиряни зіграють з Кривбасом 14 вересня. Початок зустрічі о 13:00.

Полісся наразі займає 11 місце в чемпіонаті України, набравши три бали.