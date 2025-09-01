Експерт з італійського футболу, скаут по Серії А Алекс Великих в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT розповів про перспективи лідерів Полісся та потенційний переїзд вінгера Олексія Гуцуляка до Італії.

Назаренко в другому матчі з Фіорентиною виглядав досить не погано, Гуцуляк прагнув, але фізично не мав сил, це було помітно. Взагалі оцінювати суворо індивідуального гравця в таких умовах переїздів вважаю не зовсім об'єктивно. Різницю ці та інші гравців повинні показати починаючи десь через пару трійцю тижнів.

Про Гуцуляка пишуть в плані зацікавленість з боку італійських клубів. Але не думаю що це гравець який зараз у шорт листах, скоріше за все він міг би бути тим хто цікавляться, але не на зараз.

Крушинський, на мій погляд дуже цікавий гравець, футболіст досить молодий, але який має необхідні амбіції які потрібні для кар'єрного зросту. Для Полісся, я би назвав так: це футболіст – взірець якими повинні бути гравці що йдуть грати в проект Буткевича.

Велетень? Такому проекту потрібно сильні гравці, амбітні й здатні прогресувати під керівництвом тренера.