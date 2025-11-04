Багаторічні чемпіони своїх національних ліг, ПСЖ і Баварія Мюнхен, підходять до четвертого туру лігової фази Ліги чемпіонів УЄФА (ЛЧ) як перші два місця.

Новини матчу та поточна форма

ПСЖ знадобився гол на 94-й хвилині, аби здолати Ніццу минулими вихідними, але перемога 1:0 зберегла їм лідерство в Лізі 1 у гонитві за п’ятим поспіль титулом. Суботня перемога подовжила безпрограшну серію парижан до восьми матчів у всіх турнірах (5 перемог, 3 нічиї), з двома перемогами в ЛЧ всередині, одна з яких була розгромною 7:2 над іншим німецьким клубом – Баєром Леверкузен у третьому турі. З можливістю швидко оформити німецький дубль, ще одна перемога в ЛЧ стане найдовшою переможною серією ПСЖ в турнірі, адже вони виграли останні шість матчів ЛЧ, але невдача в четвертому груповому/ліговому матчі в кожному з останніх чотирьох розіграшів (2 нічиї, 2 поразки) викликає певні сумніви щодо цього досягнення.

Баварія також комфортно перемогла Леверкузен минулими вихідними, розгромивши їх 3:0 і подовживши вражаючий старт у Бундеслізі до дев’яти перемог у дев’яти матчах. На європейській арені їх також ніхто не зупиняє цього сезону, адже баварські гіганти вже розгромили Челсі, Пафос і Клуб Брюгге з різницею 2+ голи. Загалом цього сезону Баварія виграла всі 15 конкурентних матчів, але їм варто не розслаблятися тут, адже вони не виграли жодного з останніх п’яти матчів ЛЧ проти діючих чемпіонів турніру (1 нічия, 4 поразки), попри лише три поразки в останніх 51 матчі групової/лігової фази (44 перемоги, 4 нічиї).

Історія очних зустрічей

Баварія виграла останні чотири очні зустрічі в ЛЧ без пропущених голів, але саме ПСЖ виграв на нуль, коли ці команди зустрілися в літньому Клубному чемпіонаті світу ФІФА. ПСЖ зазнав поразок від Баварії більше, ніж від будь-якого іншого клубу в ЛЧ (6 перемог, 8 поразок).

Гарячі статистика та серії

Лише один з шести домашніх конкурентних матчів ПСЖ цього сезону побачив голи обох команд.

ПСЖ забивав після перерви в кожному домашньому матчі цього сезону.

Баварія забила дев’ять з 12 голів у ЛЧ цього сезону в першому таймі.

Баварія забила 3+ голи в семи поспіль виїзних матчах.

Ключові гравці та відсутні

Ашраф Хакімі з ПСЖ причетний до голу в кожному з останніх п’яти матчів ЛЧ (2 голи, 3 асисти) – спільно найдовша серія серед захисників турніру. Після голу минулими вихідними Ніколас Джексон з Баварії може стати кандидатом на пізній гол, адже п’ять із шести його європейських голів у кар’єрі забиті після перерви.

ПСЖ доведеться обходитися без Дезіре Дуе, тоді як Баварія близька до повного складу без нових відсутніх.

