Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний опинився серед десяти найдорожчих гравців свого амплуа у світовому футболі за версією аналітичного центру CIES Football Observatory.

У оновленому дослідженні трансферну вартість футболіста оцінили в 70 мільйонів євро, що дозволило йому розділити 7–8 позицію в загальному рейтингу.

Лідером списку став захисник Барселони Пау Кубарсі, чия ринкова ціна становила 110 мільйонів євро. Другий рядок зайняв центрбек Реала Дін Хейсен, оцінений у 108 мільйонів євро.

