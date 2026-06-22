Сергій Разумовський

Захисник збірної Німеччини Ніко Шлоттербек зазнав травми у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Кот-д’Івуару, який німецька команда виграла з рахунком 2:1.

Як повідомляє Bayern & Germany, футболіст разом із дружиною Сабріною та національною командою повернувся на базу збірної у Вінстон-Салемі. Там Шлоттербек має пройти МРТ, після якого стане зрозуміло, чи зможе він продовжити виступи на ЧС-2026.

Ніко підвернув ногу вже на 13-й хвилині зустрічі з Кот-д’Івуаром. Попри пошкодження, він продовжив гру завдяки знеболювальному та дограв до завершення першого тайму. У перерві тренерський штаб усе ж ухвалив рішення замінити центрбека.

До цього Шлоттербек провів повний матч проти збірної Кюрасао, у якому Німеччина перемогла 7:1. А сам захисник відзначився забитим м’ячем.

Минулий сезон 25-річний центрбек провів у складі дортмундської Борусії. На його рахунку 37 матчів, п'ять голів та дві результативні передачі. Раніше повідомлялося про інтерес до Шлоттербека з боку мадридського Реала, однак потенційна серйозність травми може вплинути на можливий трансфер.