Павло Василенко

Півзахисник збірної Шотландії Скотт Мактоміней пропустив тренування з командою через розлад шлунку. 29-річний півзахисник прибув до готелю окремо від своїх товаришів по команді як запобіжний захід, повідомляє BBC Sport.

Медичний персонал команди вирішив ізолювати його від решти складу як запобіжний захід. Тяжкість його хвороби не повідомляється.

Перший матч Шотландії на турнірі відбудеться проти Гаїті 14 червня. Команда знаходиться в групі C, де також зіграє з Бразилією та Марокко.

Участь Мактомінея у першому матчі залишається невизначеною.

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