Олександр Сукманський

Збірна Канади розпочне свій шлях на чемпіонаті світу 2026 року домашнім поєдинком проти Боснії і Герцеговини. Матч відбудеться в Торонто та стане першим в історії очним протистоянням між цими командами.

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Для канадців це третя участь у фінальній частині чемпіонату світу та друга поспіль. Попередні виступи на мундіалях у 1986 та 2022 роках виявилися невдалими — команда програла всі шість матчів. За цей час канадці забили лише два м’ячі та в середньому пропускали по два голи за гру.

Втім, підопічні Джессі Марша підходять до турніру з хорошими показниками на власному полі. У матчах у Торонто збірна Канади здобула 18 перемог, дев’ять разів зіграла внічию та зазнала лише однієї поразки.

Боснія і Герцеговина виступить на чемпіонаті світу лише вдруге у своїй історії. Попередня участь команди припала на турнір 2014 року в Бразилії, де балканська збірна не змогла подолати груповий етап.

Шлях до ЧС-2026 для боснійців виявився непростим. Незважаючи лише на одну поразку у восьми матчах основного відбору, команді довелося проходити плей-оф. У вирішальних поєдинках Боснія і Герцеговина здолала Уельс та Італію й завоювала путівку на мундіаль.

Перед стартом турніру команда Сергея Барбареза перебуває у хорошій формі, не програючи впродовж восьми матчів поспіль. При цьому боснійці забивали в усіх десяти поєдинках кваліфікації.

Серед ключових футболістів Канади варто відзначити найкращого бомбардира в історії збірної Джонатана Девіда, який має 39 голів за національну команду. Лідером атаки Боснії і Герцеговини залишається 40-річний Един Джеко, який забив шість м’ячів у кваліфікації до чемпіонату світу.

Перед матчем у складі Канади є кадрові проблеми — капітан Альфонсо Девіс, ймовірно, пропустить стартову гру. У Боснії і Герцеговини до заявки потрапив Гаріс Табакович, попри нещодавні проблеми зі здоров’ям.

Статистика свідчить про обережний стиль гри канадців: дев’ять з десяти останніх матчів команди завершувалися з менш ніж трьома голами. Водночас у восьми з дев’яти останніх поєдинків Боснії і Герцеговини забивали обидві команди.

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Попереду матч Канада - Боснія і Герцеговина. Експерти GGBET вважають, що перевагу мають канадці. Їх перемогу оцінюють з коефіцієнтом 1.82, тоді як Боснії і Герцеговини — з коефіцієнтом 4.8. Хто візьме гору? Обирай свій варіант на ggbet.ua!

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