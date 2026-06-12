Капітан збірної Японії Ватару Ендо шокуючим чином оголосив про завершення кар'єри в національній збірній та міжнародному футболі лише за три дні до першого матчу команди на чемпіонаті світу-2026.

«Як уже було оголошено, я не зможу бути разом з командою на ЧС. Від моменту травми і донині я зробив усе, що міг, тож жодного жалю немає.

Звісно, є розчарування від того, ще не зможу зіграти на цьому ЧС, але ще більше я пишаюся тим, що після ЧС у Катарі, як капітан, я міг вести нашу команду вперед і разом з усіма ми виросли в колектив, який сприймає вихід на ЧС як щось буденне.

Поточна команда – це справді чудовий колектив. Він подолає будь-які негаразди і покаже нам досі небачені краєвиди!

Я вирішив завершити свою кар'єру в збірній після цієї кампанії. Отже, відтепер я підтримуватиму японську збірну як один із фанатів. Прийде день, коли японська збірна здобуде перемогу на ЧС! Віримо в це й разом підтримуймо їх.

А щоб цей момент настав саме на цьому турнірі, об'єднаймо сили Японії та всі разом вирушимо на Чемпіонат Світу!

Усі разом, давайте з вогнем і пристрастю!

Навіки Ендо», – йдеться у зверненні Ватару.