Лідер збірної України емоційно відреагував на результат другого матчу ЧС-2025
Могли розраховувати на більше
близько 2 годин тому
Геннадій Синчук / Фото - УАФ
Вінгер Монреаля і збірної України U-20 Геннадій Синчук підбив підсумки матчу 2 туру ЧС-2025 проти Панами (1:1). Його слова наводить Суспільне.
Ми зібралися тут, на таких турнірах, щоб грати у футбол, а не лежати, затягувати час. Приїхали грати у футбол, показувати свій клас, а не грати у таку гру, - розповів Синчук.
Раніше ми повідомляли, що збірна України не зможе розраховувати на Синчука в матчі 3 туру проти Парагваю (3 жовтня).
Синчук у двох матчах ЧС-2025 відзначився двома голами.
