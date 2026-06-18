Лідери в стресі, гравці без відновлення: скандальні подробиці навколо збірної Ірану
Мундіаль під тиском
9 хвилин томуПідписатися в
Збірна Ірану на чемпіонаті світу-2026 зіткнулася не лише зі спортивними випробуваннями. За словами фізіотерапевта команди Паулу Александре Араужо, підготовка та відновлення футболістів проходять у надзвичайно складних умовах.
Ще до старту турніру участь Ірану в чемпіонаті світу залишалася під питанням через напружені відносини між країнами. Після втручання ФІФА команда все ж отримала можливість виступити на мундіалі, однак була змушена змінити базу з Аризони на Мексику.
Араужо зазначив, що логістика стала однією з головних проблем. Після матчу групового етапу проти Нової Зеландії в Лос-Анджелесі медичне відновлення футболістів довелося проводити просто під час повернення.
За його словами, замість звичних процедур після гри, які мають тривати близько 12 хвилин у крижаній ванні, футболісти отримали лише хвилину через необхідність швидко вирушати назад.
«Швидко посадити їх у ванну, швидко витягнути, прийняти душ і йти. Це не те, як потрібно ставитися до спортсменів», – заявив спеціаліст.
Також він розповів про довгі очікування в аеропортах і посилені заходи безпеки, які створюють додатковий психологічний тиск для гравців.
У митній службі США заявили, що делегація Ірану пройшла всі необхідні перевірки без інцидентів. Водночас ситуація навколо команди залишається однією з найбільш обговорюваних історій чемпіонату світу.