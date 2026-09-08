Ліга чемпіонів. АЕК без Зубкова переміг ЛАСК, Астон Вілла на виїзді обіграла Брюгге
Стартував основний етап найпрестижнішого клубного турніру
У матчі першого туру Ліги чемпіонів грецький АЕК на своєму полі переміг австрійський ЛАСК. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Український вінгер грецької команди Олександр Зубков весь матч провів у запасі.
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В паралельному поєдинку бельгійський Брюгге вдома програв англійській Астон Віллі – 2:3.
Ліга чемпіонів, 1-й тур
АЕК – ЛАСК – 1:0
Гол: Марін, 21.
Брюгге – Астон Вілла – 2:3
Голи: Ветлесен, 19, Трезольді, 61 (пенальті) – Макгінн, 11, Буендіа, 22, Джексон, 43.