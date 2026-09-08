Ліга чемпіонів, загальний етап: АЕК – ЛАСК, Реал – Інтер, Порту – Ман Сіті. Відеотрансляція
Ігровий день розпочнеться о 19.45 за Києвом
Сьогодні, 8 вересня, відбудуться матчі 1-го туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону-26/27.
Ігровий день розпочнеться о 19.45 за Києвом. АЕК Олександра Зубкова на своєму полі зіграє проти ЛАСКа, а Брюгге прийматиме Астон Віллу.
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Ще чотири поєдинки розпочнуться о 22.00. Реал Андрія Луніна вдома зустрінеться з Інтером, Лілль зіграє з Бетісом, Боруссія Дортмунд прийматиме Вільярреал, а Порту на своєму полі протистоятиме Манчестер Сіті.
Трансляцію всіх матчів можна переглянути на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні.
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