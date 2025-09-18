Третій ігровий день 1 туру Ліги чемпіонів відкривався двома матчами раннього слоту.

Брюгге надихнувся погромом Монако в ЛЧ 7-річної давнини та набив повну торбу монегаскам на власному полі. Як і тоді, бельгійці забили 4 голи з поправкою на гол престижу у виконанні Фаті.

В паралельному матчі Копенгаген в рідних стінах не дозволив Баєру взяти перші очки в новому євросезоні.

Пропонуємо ознайомитись з результатами матчів ігрового дня.

Ліга чемпіонів. 1 тур

Брюгге - Монако 4:1

Голи: Трезольді, 32, Оньєдіка, 39, Ванакен, 43, Діахон, 75 - Фаті, 90+2

Копенгаген - Баєр 2:2

Голи: Ларссон, 9, Роберт, 87 - Грімальдо, 82, Хацидіакос (аг), 90+1

