Ліга чемпіонів. Монако заліг на дню в Брюгге
Знайдені конспекти Алонсо
близько 2 годин тому
Третій ігровий день 1 туру Ліги чемпіонів відкривався двома матчами раннього слоту.
Брюгге надихнувся погромом Монако в ЛЧ 7-річної давнини та набив повну торбу монегаскам на власному полі. Як і тоді, бельгійці забили 4 голи з поправкою на гол престижу у виконанні Фаті.
В паралельному матчі Копенгаген в рідних стінах не дозволив Баєру взяти перші очки в новому євросезоні.
Пропонуємо ознайомитись з результатами матчів ігрового дня.
Ліга чемпіонів. 1 тур
Брюгге - Монако 4:1
Голи: Трезольді, 32, Оньєдіка, 39, Ванакен, 43, Діахон, 75 - Фаті, 90+2
Копенгаген - Баєр 2:2
Голи: Ларссон, 9, Роберт, 87 - Грімальдо, 82, Хацидіакос (аг), 90+1
