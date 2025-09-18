Буковина святкувала мінімальну перемогу над Карпатами в рамках 1/16 Кубка України. Поєдинок в Чернівцях завершився з рахунком 1:0.

Єдиного голу Кожушка на 17-й хвилині виявилось достатньо першоліговому колективу, аби вийти до наступного раунду КУ. Команда Сергія Шищенка використала стандарт, до якого не були готовими футболісти зі Львова.

Карпати наштовхнулись на шалений спротив господарів, які за підтримки чернівецької публіки втримали переможний результат.

Поразка від Буковини може поставити під сумнів становище в команді Владислава Лупашка, якого можуть звільнити в разі невдалих результатів цього тижня.

Кубок України. 1/16 фіналу

Буковина - Карпати 1:0

Гол: Кожушко, 17

