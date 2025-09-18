Головний тренер Наполі Антоніо Конте перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті розповів про повернення до головного єврокубка та свою команду. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Повернення до Ліги чемпіонів – це завжди грандіозне відчуття, воно повертає тебе на фантастичні стадіони, як цей. Ми говоримо про топ-клуб із топтренером. Ми приїхали з покорою і хочемо перевірити, чи ростемо, і чи здатні конкурувати в Європі.

Гейлунну 22 роки, вся кар’єра ще попереду. Він уже показав, що має потенціал і фундамент, який я повинен правильно розвивати, так само, як із Лоренцо Луккою та Джузеппе Амбросіно. Я знаю, що наше зростання залежить від прогресу кожного окремого гравця.

І в мене, і в Наполі найкращий результат у Лізі чемпіонів – чвертьфінал. Саме тому ми хочемо об’єднати сили й спробувати досягти чогось великого. Нам потрібно пройти цей шлях, не піддаючись надмірним емоціям. Завтра знадобиться сміливість, і ми її продемонструємо.