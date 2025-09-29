Головний тренер Челсі Енцо Мареска перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки оцінив кадрову ситуацію в команді. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

У цей момент нам потрібно залишатися позитивними. По-перше, тому що саме цього потребують гравці. По-друге, тому що немає жодної причини бути негативними. Сьогодні вранці клуб показав мені, що за останні шість місяців ми програли п’ять матчів, і в чотирьох із них були вилучення. Реальність така, що немає жодного додаткового тиску. Тиск, який ми маємо, — це той, який ми добре знаємо: працюючи в Челсі менеджером, ти мусиш вигравати матчі, тут немає жодних сумнівів».

Сьогодні після обіду ми будемо оцінювати стан Мойсеса Кайседо, Жоао Педро та Андрея Сантоса. На жаль для нас, у всіх них невеликі проблеми. Подивимося, чи будуть вони готові завтра. Але у нас достатньо великий склад, щоб компенсувати травми, які є.

Абсолютним привілеєм буде зіграти проти Жозе завтра. Він — легенда для цього клубу, але також і для багатьох інших. Це буде честь. Від Бенфіки і від Жозе можна очікувати такої гри, яку вони демонструють зараз — у схемі 4-3-3 або 4-2-3-1, але вони також можуть грати й з трьома центральними захисниками. Він неодноразово показував у своїй кар’єрі, наскільки добре вміє працювати з різними побудовами.

У нас є молоді гравці, які вже мають досвід у цьому турнірі. Йоррел Гато вже виступав у Лізі чемпіонів із Аяксом. На мою думку, він стане топгравцем для Челсі. Алехандро Ґарначо та Джеймі Ґіттенс, навіть попри молодий вік, також грали в цьому турнірі. Жоао Педро ще ніколи не виступав у Лізі чемпіонів, але він приєднався до нас і допоміг виграти Клубний чемпіонат світу.