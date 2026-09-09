«Не хочу забагато говорити про титул»: Ноєр оцінив амбіції Баварії перед стартом у Лізі чемпіонів
Голкіпер зізнався, що має бажання втретє виграти єврокубковий трофей
Воротар Баварії Мануель Ноєр у соцільній мережі Х поділився очікуваннями від старту мюнхенського клубу в Лізі чемпіонів. У першому турі німецька команда вдома зіграє проти норвезького Буде-Глімт.
Я розпочинаю цей сезон із думкою про всі цілі, яких ми здатні досягти. Ми маємо потенціал — саме це стало однією з причин, з яких я вирішив продовжити кар'єру. Особисто для мене третя перемога у Лізі чемпіонів означала б неймовірно багато. Але я не хочу занадто багато говорити про титул, зараз ми зосереджені на старті сезону і розуміємо, що на нас чекають непрості матчі.
Поєдинок відбудеться у четвер, 10 вересня.
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