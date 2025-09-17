Ліга чемпіонів. Ювентус та Боруссія Д видали феєричну гру в Турині
Та інші результати 1 туру
близько 1 години тому
Новий сезон Ліги чемпіонів з перших матчів подарував багато емоцій футбольним поціновувачам.
Український вечір в Лісабоні супроводжувався драмою для Бенфіки. Двох асистів Георгія Судакова забракло, щоб взяти очки з Карабахом (2:3).
Колишній одноклубник Судакова та Трубіна Олексій Кащук приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в основному раунді ЛЧ.
Найрезультативніший матч вівторка відбувся в Туріні. Рімейк фіналу Ліги чемпіонів 1996/97 між Ювентусом та Боруссією Дортмунд вийшов врожайним на забиті голи, тримаючи інтригу до останніх секунд.
Пропонуємо ознайомитись з результатами решти поєдинків ігрового дня.
Ліга чемпіонів. 1 тур
Ювентус - Боруссія Д 4:4
Голи: Їлдиз, 63, Влахович, 67, 90+4, Келлі, 90+6 - Адеємі, 52, Нмеча, 65, Коуту, 74, Бенсебаїні, 86
Тоттенгем - Вільярреал 1:0
Гол: Жуніор (автогол), 4