Розклад матчів Ліги конференцій на 19 лютого
Перші стикові поєдинки сезону 2025/26
близько 11 годин тому
19 лютого відбудуться перші стикові матчі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/2026.
Розклад матчів 19 лютого (час київський):
19:45 — Ноа (Єреван, Вірменія) – АЗ Алкмар (Алкмар, Нідерланди)
19:45 — Сігма Оломоуц (Оломоуц, Чехія) – Лозанна (Лозанна, Швейцарія)
19:45 — Зриньскі (Мостар, Боснія і Герцеговина) – Крістал Пелас (Лондон, Англія)
19:45 — КуПС (Куопіо, Фінляндія) – Лех Познань (Познань, Польща)
22:00 — Ягеллонія (Білосток, Польща) – Фіорентина (Флоренція, Італія)
22:00 — Шкендія (Тетово, Північна Македонія) – Самсунспор (Самсун, Туреччина)
22:00 — Дріта (Гнілане, Косово) – Целе (Целе, Словенія)
22:00 — Омонія (Нікосія, Кіпр) – Рієка (Рієка, Хорватія)
Матчі-відповіді відбудуться 26 лютого.
Фінальний поєдинок Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 відбудеться на стадіоні Лейпциг Штадіум у середу, 27 травня 2026 року.
