Ліга Європи 2025/2026. Результати матчів 2 туру
2 жовтня відбулися ряд поєдинків 2 туру основного етапу Ліги Європи.
Пропонуємо ознайомитись з результатами матчів раннього слоту.
Ліга Європи. 2 тур
Фенербахче - Ніцца 2:1
Голи: Актюркоглу, 3, 25 - Кевін, 37 (з пенальті)
Селтік - Брага 0:2
Голи: Орта, 21, Гонсало, 85
Болонья - Фрайбург 1:1
Голи: Орсоліні, 29 - Адаму, 57 (з пенальті)
Лудогорець - Бетіс 0:2
Голи: Ло Чельсо, 31, Сон, 53 (автогол)
Бранн - Утрехт 1:0
Гол: Магнуссон, 41
Вікторія - Мальме 3:0
Голи: Видра, 34, Дуросінмі, 44, Спачил, 53
Панатінаїкос - Гоу Ехед Іглз 1:2
Голи: Свідерський, 55 - Сміт, 75, 82.
ФКСБ - Янг Бойз 0:2
Голи: Монтейро, 11, 36
