Колишній тренер низки клубів УПЛ Олег Дулуб оцінив гру Динамо в першому матчі матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Т-А (1:3). Його слова наводить Tribuna.

Якщо в цілому, то зрозуміло, що негативно. Програний матч - це завжди програний матч. Але я оптиміст за природою. Буде тиждень, коли Динамо зможе відновитися від поїздок, у них є час на підготовку. При умові, що вдасться забити швидкий гол, протистояння знову відкриється.

Це Динамо, можливо, дійсно поступається тогорічному. Але футбол не можна зводити лише до фітнесу та готовності. Фітнес може бути десь аж на 4-5 місці у пріоритетах. Основне - це передусім розуміння гри. Також атмосфера в колективі та підготовка до суперника. Це комплекс причин, - пояснив Дулуб.