Сергій Стаднюк

Завершилися перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Мідтьюлланн на своєму полі розгромив фінський КуПС. Данці швидко повели у грі завдяки голам Букси та Осоріо на старті матчу, а наприкінці поєдинку дубль оформив Жуніор Брумаду.

Бранн вирвав перемогу над АЕКом із Ларнаки у компенсований час. Кіпріоти повели завдяки голу Ангєльскі, але господарі зуміли відповісти ударами Мюре після перерви та Торсвіка на 93-й хвилині.

Панатінаїкос здобув вольову перемогу над Самсунспором. Турки відкрили рахунок завдяки Томассону. Проте грекам удалося перевернути гру завдяки Кірьякопулосу, який забив після передачі ексгравця Шахтаря Тете, та голу Палмера-Брауна.

Шкендія сенсаційно здолала Лудогорець. Болгари відкрили рахунок зусиллями Дуарте, але господарі відповіли голу Латіфі та його ж асисту на Ібраїмі. Повний матч за македонський клуб провів Решат Рамадані, що належить київському Динамо.

Лех зазнав нищівної домашньої поразки від Генка. Попри гол Ягєлло у першому таймі, домінували на полі бельгійці. Дубль оформив Грошовскі, а також забили Гейнен, О Хьон Ґю (який ще й не реалізував пенальті). Гургуль вразив власні ворота.

Рієка вдома мінімально здолала ПАОК завдяки єдиному м’ячу Менало на 39-й хвилині. Хорвати надійно зіграли в обороні й зберегли переможний рахунок до фінального свистка в матчі проти команди росіян оздоєва та чалова.

Гібралтарський Лінкольн Ред Імпс не зміг протистояти Бразі, розгромно програвши вдома. Португальці спокійно оформили перемогу завдяки голам Гомеса, дублю Салазара та точному удару Пау Віктора в компенсований час.

Матчі-відповіді відбудеться 28 серпня.

Ліга Європи. Раунд плей-оф кваліфікації, перші матчі

Мідтьюлланн (Данія) – КуПС (Фінляндія) 4:0

Голи: Букса, 15, Осоріо, 19, Жуніор Брумаду, 81, 90+1

Бранн (Норвегія) – АЕК (Ларнака, Кіпр) 2:1

Голи: Мюре, 46, Торсвік, 90+3 – Ангєльскі, 16

Панатінаїкос (Греція) – Самсунспор (Туреччина) 2:1

Голи: Кірьякопулос, 66, Палмер-Браун, 74 – Томассон, 51

Шкендія (Пн. Македонія) – Лудогорець (Болгарія) 2:1

Голи: Латіфі, 35, Ібраїмі, 60 – Дуарте, 17

Лех (Познань, Польща) – Генк (Бельгія) 1:5

Голи: Ягєлло, 19 – Грошовскі, 10, 25, Гейнен, 33, О Хьон Ґю, 40, Гургуль, 48 (автогол)

Рієка (Хорватія) – ПАОК (Греція) 1:0

Гол: Менало, 39

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Брага (Португалія) 0:4

Голи: Гомес, 34, Салазар, 39, 80, Пау Віктор, 90+1