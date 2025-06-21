УЄФА офіційно підтвердило дату і місце проведення першого матчу кваліфікації Ліги Європи, в якому донецький Шахтар зустрінеться з фінським Ільвесом. Поєдинок пройде 10 липня у столиці Словенії — Любляні, на стадіоні Стожице, який вміщує близько 16 тисяч глядачів. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за центральноєвропейським часом (21:00 за Києвом).

Арена належить місцевому клубу Олімпія Любляна, чемпіону Словенії, який уже має досвід прийому єврокубкових матчів.

Для виходу до групового етапу Ліги Європи підопічним Арди Турана потрібно подолати чотири раунди кваліфікації. У випадку програшу за сумою двох матчів клуб продовжить виступи у Лізі конференцій.

Цей матч стане першим офіційним поєдинком Шахтаря у сезоні 2025/26. Трансляції матчів кваліфікації за участі Шахтаря заплановані на UPL TV.