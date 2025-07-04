Ліон може залишитися в Лізі 1. Потрібна лише одна умова
У Франції повідомили подробиці
34 хвилини тому
Фото: Getty Images
Ліон має поповнити свій рахунок на 100 мільйонів євро до четверга, 10 липня, щоб уникнути адміністративного вильоту до Ліги 2, повідомляє L'Equipe.
Цього дня апеляційна комісія фінансового регулятора Французької федерації футболу має обговорити справу щодо виключення клубу.
Ліон повинен буде надати додаткову гарантію у розмірі понад 100 млн. євро для покриття своїх зобов'язань протягом сезону. Клуб не повинен виплачувати всю суму відразу, але має підтвердити, що ці кошти будуть забезпечені.
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