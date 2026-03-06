Ліон Яремчука програв третій матч поспіль, до цього була божевільна переможна серія
Все для команди Фонсеки завершилося у Кубку Франції
близько 2 годин тому
Роман Яремчук / Фото - Marca
Ліон вдома поступився Лансу в рамках чвертьфіналу Кубка Франції – 2:2 (пенальті 4:5).
Один з голів господарів забив український нападник Роман Яремчук.
Для підопічних Паулу Фонсеки це 3 поразка поспіль, до цього у команди була серія з 13 перемог.
Наступний матч Ліон проведе 8 березня проти Парижа в чемпіонаті Франції.
Яремчук вперше відзначився за Ліон. Відео
Поділитись