Ліон українського форварда Романа Яремчука завершив виступи у Кубку Франції, поступившись Лансу в серії післяматчевих пенальті на стадії 1/4 фіналу.

Початок поєдинку склався для Ліона невдало. На 23-й хвилині Флоріан Товен відкрив рахунок, встигнувши на добивання, а в компенсований до першого тайму час Абдалла Сіма подвоїв перевагу Ланса потужним ударом у дев'ятку.

Попри рахунок 0:2, господарі змогли здійснити камбек. На 67-й хвилині Роман Яремчук замкнув простріл Ремі Імбера, відправивши м'яч у сітку головою, а на 90+4 хвилині вже сам Імбер перекинув воротаря та зрівняв рахунок — 2:2.

Оскільки регламент турніру не передбачає додаткового часу, команди одразу перейшли до серії пенальті. У футбольній лотереї сильнішими виявилися гравці Ланса.

Вирішальний удар реалізував автор першого гола Флоріан Товен, який і вивів свою команду до півфіналу.

Кубок Франції. 1/4 фіналу

Ліон — Ланс 2:2 (4:5 серія пен.)

Голи: Яремчук, 67, Імбер 90+4 — Товен, 23, Сіма 45+1

