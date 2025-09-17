Новини матчу та поточна форма команд

Ліверпуль в неділю здобув перемогу над новачком АПЛ Бернлі (1:0) завдяки пенальті на останніх хвилинах доданого часу. Це вже четвертий матч поспіль, у якому команда Арне Слота (в день матчу наставник Ліверпуля відзначає день народження – прим.) виграла завдяки голу після 80-ї хвилини. У такій формі шестиразові чемпіони Європи з оптимізмом готуються до 17-го сезону в Лізі чемпіонів. Минулого сезону вони виграли всі домашні матчі групового етапу з загальним рахунком 10:1, зокрема обіграли 2:0 Реал, міського суперника Атлетіко.

Команда Дієго Сімеоне перед вихідними перебувала у кризі – дві нічиї та одна поразка в перших трьох турах Ла Ліги. Втім, в суботу Атлетіко здобув першу перемогу сезону, здолавши Вільярреал 2:0. Мадридці розраховують, що це стане переломним моментом перед стартом їхньої 13-ї поспіль кампанії в ЛЧ. Статистика підтверджує оптимізм: Атлетіко програв лише один з останніх десяти стартових матчів у турнірі (5 перемог, 4 нічиї). У виїзних матчах іспанці також почуваються впевнено: минулого сезону вони виграли три заключні поєдинки групового етапу.

Історія очних зустрічей

У сезоні 2021/22 Ліверпуль виграв обидва матчі проти Атлетіко на груповому етапі. Загалом «червоні» мають серію з чотирьох перемог у ЛЧ над іспанськими клубами. Атлетіко ж зумів перемогти представників АПЛ лише один раз у восьми останніх зустрічах (2 нічиї, 5 поразок).

Гарячі факти та серії

Ліверпуль виграв останні 14 домашніх матчів групового етапу єврокубків.

11 з останніх 13 голів у матчах Ліверпуля були забиті після перерви.

Атлетіко виграв останні п’ять матчів групового етапу ЛЧ із загальним рахунком 17:4.

Команда Сімеоне забивала у 15 з останніх 16 ігор групового етапу.

Гравці, за якими варто стежити, та кадрові втрати

Ліверпуль : Флоріан Вірц відзначився усіма шістьма своїми голами в ЛЧ у першому таймі.

Атлетіко: Маркос Льоренте вразив «Енфілд» ще у 2020 році двома голами й асистом у матчі 1/8 фіналу. Примітно, що його команда ніколи не програвала, коли він забивав (28 перемог, 6 нічиїх).

У Ліверпуля під питанням участь Кертіса Джонса, а Алексіс Мак Аллістер отримав травму у матчі з Бернлі. Атлетіко не зможе розраховувати на захисника Хосе Марію Хіменеса (травма) та Алекса Баену (апендицит).

Прогноз

Беручи до уваги, що Атлетіко забиває в кожному матчі цього сезону, а Ліверпуль демонструє вміння виривати перемогу за будь-яких обставин, ставка на перемогу мерсисайдців і обидві команди заб’ють виглядає привабливою.

