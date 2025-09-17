Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Боруссії Д (4:4). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Якщо ми продовжимо грати так само, кінця цьому не буде. Грати проти дуже складної команди після Інтера було дуже важко. Але ми показали, що у нас є воля до перемоги і відмінна лава запасних, і це хороший знак.

У нас були деякі проблеми, але ми небезпечно атакували. Ми пропускали після стандартів, і цього можна було уникнути, але були й яскраві індивідуальні дії, як у Їилдиза. Я радий, оскільки, з огляду на обставини, ми не могли зіграти ще краще.

У нас немає гравців стартового складу. Результат матчів вирішується в останні 20 хвилин, і після введення правила п'яти замін футбол змінився. Проблема полягає в необхідності грати кожні три дні: Кенан до кінця матчу вичерпався, але ми згодні на цю прекрасну нічию. Нічого страшного, це було найкраще, на що ми здатні зараз, - розповів Тудор.