Мадридський Атлетіко оголосив про підписання аргентинського нападника Ювентуса Ніколаса Гонсалеса. Форвард проведе сезон-2025/2026 у команді Дієго Сімеоне на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Гонсалес перейшов до туринського клубу у 2024 році з Фіорентини. До того він виступав у німецькій Бундеслізі за Штутгарт.

Минулого сезону 27-річний аргентинець зіграв 38 матчів у всіх турнірах, де забив п’ять голів та зробив чотири результативні передачі. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 24 мільйони євро.

Нагадаємо, у третьому турі Ла Ліги Атлетіко не зміг обіграти Алавес.