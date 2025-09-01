Атлетіко підсилився ексфорвардом Ювентуса
Ніколас Гонсалес приєднався до мадридського клубу
Ніколас Гонсалес / фото - Атлетіко
Мадридський Атлетіко оголосив про підписання аргентинського нападника Ювентуса Ніколаса Гонсалеса. Форвард проведе сезон-2025/2026 у команді Дієго Сімеоне на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу.
Гонсалес перейшов до туринського клубу у 2024 році з Фіорентини. До того він виступав у німецькій Бундеслізі за Штутгарт.
Минулого сезону 27-річний аргентинець зіграв 38 матчів у всіх турнірах, де забив п’ять голів та зробив чотири результативні передачі. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 24 мільйони євро.
Нагадаємо, у третьому турі Ла Ліги Атлетіко не зміг обіграти Алавес.
