Павло Василенко

Ліверпуль готується до життя після Мохамеда Салаха. Керівництво клубу уважно стежить за вінгером Ньюкасл Юнайтед Ентоні Гордоном, якого розглядають як стратегічного наступника єгипетської суперзірки.

Хоча Салах залишається ключовою фігурою атаки, на «Енфілді» розуміють: його найкращі роки позаду, а майбутнє – під питанням. Саме тому трансферна політика червоних спрямована на пошук молодих британських талантів, і Гордон ідеально підходить під цей профіль.

Як повідомляють британські ЗМІ, скаути Ліверпуля вже кілька разів спостерігали за 24-річним футболістом у матчах АПЛ. Втім, угода буде непростою: Ньюкасл вважає Гордона ключовим гравцем і не має наміру відпускати його дешево.

Фінансовий фактор може зіграти на руку мерсисайдцям. Якщо «сороки» опиняться під тиском правил фінансової стійкості, клуб може розглянути продаж – і тоді Ліверпуль спробує скористатися шансом.

За даними британських ЗМІ, перехід може відбутися взимку, але більш ймовірно – влітку 2026 року, коли остаточно визначиться майбутнє Салаха.