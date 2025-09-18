Зірка Ліверпуля Мохамед Салах наздогнав українську легенду Андрія Шевченка за кількістю голів у Лізі чемпіонів УЄФА. У матчі першого туру проти Атлетіко (3:2) єгиптянин забив свій 48-й м'яч у турнірі.

Вже на 6-й хвилині зустрічі Салах вразив ворота суперника, а до цього на 4-й хвилині відзначився гольовою передачею. Таким чином він став першим гравцем Ліверпуля, якому вдалося зробити асист і забити гол у дебютні шість хвилин поєдинку Ліги чемпіонів.

Тепер у списку найкращих бомбардирів ЛЧ із 48 голами Салах ділить місце із Шевченком та Златаном Ібрагімовичем. При цьому єгиптянин досяг цієї позначки за 89 матчів, тоді як Шевченко знадобилося 100 ігор, а Ібрагімовичу – 124.

Абсолютним рекордсменом турніру залишається Кріштіану Роналду, який забив 140 м'ячів у 183 зустрічах. Усього ж у Лізі чемпіонів Салах зіграв 89 матчів, набравши 68 очок за системою гол+пас (48 голів та 20 результативних передач).