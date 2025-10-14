Турецький Галатасарай зацікавився нападником Ліверпуля Мохамедом Салахом і розглядає можливість його переходу вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє видання Nefes.

За інформацією джерела, стамбульський клуб готує пропозицію щодо трансферу 33-річного єгиптянина. У свою чергу, керівництво Ліверпуля, попри чинний контракт гравця до кінця наступного сезону, нібито готове розглянути варіант продажу.

У клубі вважають, що час Салаха в команді поступово добігає кінця, тож на Енфілді готові вислухати вигідні пропозиції, щоб отримати максимальну суму за свого лідера, поки це можливо.

Цікаво, що сам Мохамед був вражений атмосферою на одному з матчів Галатасарая в Лізі чемпіонів. Повідомляється, що він навіть запитав у Ілкая Гюндогана, чи справді така енергетика панує на трибунах кожного домашнього поєдинку турецької команди.

У поточному сезоні Салах забив три м’ячі та віддав три гольові передачі у дев’яти матчах за Ліверпуль у всіх турнірах.

Нагадаємо, Салах разом зі збірною Єгипту пробився на чемпіонат світу 2026.