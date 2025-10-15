Павло Василенко

Ліверпуль має намір підписати нову спонсорську угоду, яка може встановити рекорд Англійської Прем'єр-ліги. Термін дії поточного спонсора клубу Standard Chartered закінчується влітку 2027 року, але банк має можливість продовжити угоду, якщо він зрівняється з пропозицією іншого учасника торгів.

The Sun стверджує, що обидві сторони можуть незабаром домовитися про нову угоду, але це не означає, що Ліверпуль також не розглядає інші варіанти, зокрема від банків-конкурентів.

Standard Chartered присутній на футболках Ліверпуля з 2010 року. Згідно з чинною угодою, клуб з «Енфілда» отримуватиме від банку 50 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Однак клуб вимагатиме 70 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, і The Sun стверджує, що це досяжна мета. Якщо вони підпишуть контракт на таких умовах, Ліверпуль поб'є рекорд АПЛ за цим показником.

Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті наразі отримують по 60 мільйонів фунтів стерлінгів на рік від Snapdragon та Etihad Airways відповідно.